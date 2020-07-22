"التاج" يطيح بالموسم الخامس إلى 2022

أعلنت شبكة نتفليكس تأجيل طرح الموسم الخامس من مسلسل الدراما الملكية The Crown "التاج" حتى عام 2022، في خبر صادم لعشاق المسلسل.

وأكدت الشبكة أن تصوير الموسم القادم لن يبدأ قبل يونيو/حزيران 2021، حيث ستجسد الممثلة البريطانية إميلدا ستونتون شخصية الملكة إليزابيث الثانية بدلًا من أوليفيا كولمان.

كان التأجيل جزءًا من خطة صناع المسلسل دومًا، لرغبتهم في الحصول على فترة راحة قصيرة واستجماع القوى، وليس للأمر علاقة بفيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى تأجيل طرح عدد كبير من الأعمال الفنية هذا العام، وقفًا لموقع "دجيتال سباي" الأمريكي.

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ورغم إحباط كثير من عشاق المسلسل بعد سماع الأخبار الأخيرة، لكن أغلبهم اعتاد على الفارق الزمني الكبير بين مواسم المسلسل، بعد أن اضطروا للانتظار عامين قبل طرح الموسم الثاني.

وعوّض صناع المسلسل الجمهور بالإعلان عن تنفيذ موسم سادس للعمل.



