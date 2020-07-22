فيلم كريستوفر نولان أحدث ضحايا كورونا

أحمد جمال أحمدالخميس 2020/7/23 01:23 ص بتوقيت أبوظبي
انضم فيلم TENET للمخرج كريستوفر نولان إلى ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بعد إعلان تأجيل طرحه إلى أجل غير مسمى.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنَّ الفيلم الجديد لنولان، الذي تكلف إنتاجه 200 مليون دولار، كان من المفترض طرحه في 17 يوليو/تموز.
وتأجل طرح الفيلم للمرة الأولى إلى 31 يوليو، ثم تأجل طرحه للمرة الثانية إلى 12 أغسطس/آب.
وقررت الشركة المنتجة للفيلم التراجع عن موعد طرحه في أغسطس، وتأجيل صدور الفيلم لأجل غير مسمى.
وعزا توبي إيمريك، رئيس شركة "ورنور بروز" للإنتاج السينمائي، تأجيل طرح الفيلم إلى السعي لتحقيق أكبر نجاح مضمون للعمل ودعم ملاك صالات العرض السينمائية بمحتوى جديد مميز يجذب المشاهدين.
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