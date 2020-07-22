راسل كرو يعيش مع ذنب "المصارع"

عبّر الممثل المخضرم راسل كرو عن إحساسه بالذنب مؤخرًا بسبب فيلمه الشهير Gladiator "المصارع".

ورغم منح الممثل أوسكار أفضل ممثل عن دور المصارع ماكسيموس في الفيلم عام 2001، لكنه شعر بعدم جدارته للجائزة وبالذنب لتلقيه نصيب الأسد من المديح، وفقًا لموقع "فيلم نيوز" الأمريكي.

وقال إن مخرج الفيلم ريدلي سكوت أحق بكل هذا التقدير، ولذلك يشعر دومًا بالذنب وأنه سلبه جزءً من حقه.





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وأضاف: "إنه فيلم سكوت، لماذا أحصل على كل هذا الاهتمام، بينما يجب أن تذهب جائزة الأوسكار للأحق بها وهو ريدلي سكوت".

وتابع: "تجدد شعوري بالذنب خلال مشاهدتي للفيلم مؤخرًا في مدرج كولوسيوم في روما؛ فطالما تلقيت الإشادة عن دوري، ومٌنِحت الكثير من الجوائز بفضله، في حين أنني كدت أن أرفض الدور في البداية لأن السيناريو المبدئي لم يعجبني".

وسخر الممثل من نفسه، عندما تذكر أنه كاد أن يرفض الدور الذي جلب له أوسكار، وأن ريدلي سكوت أقنعه بالعدول عن رأيه.



