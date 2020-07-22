توم كروز ينفذ "المهمة المستحيلة" بـ"قرار سياسي"

كان فيلم Mission: Impossible 7 "المهمة المستحيلة 7" من أوائل الأفلام التي تعطلت بسبب فيروس كورونا المستجد في فبراير/شباط الماضي.

كان فريق العمل بدأ تصوير فيلم الجاسوسية في إيطاليا بالتزامن مع انتشار الفيروس، الأمر الذي اضطر صناعه إلى إيقافه سريعًا تخوفًا من الوباء العالمي، وفقًا لموقع "أب روكس" الأمريكي.

والآن بعد مرور 5 أشهر، لا يزال تصوير الجزء السابع من السلسلة الشهيرة متعطلًا، إلا أن البطل توم كروز لم يدخر جهدًا لاستكمال التصوير.

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وذكر الموقع، أن توم كروز تواصل شخصيًا مع وزير الثقافة النرويجي عابد رجاء، على أمل استكمال تصوير الفيلم قريبًا، وبالفعل أبدى الوزير تقبله واستعداده للسماح باستكمال تصوير الفيلم وعودة توم كروز إلى النرويج.

ولعودة التصوير اشترط الوزير التزام الجميع بمن فيهم توم كروز بالقواعد الاحترازية لفيروس كورونا، وهو ما قد يعوق استكمال التصوير على الفور.

إصرار "كروز" على استكمال تصوير فيلمه لم يشكل مفاجأة للكثيرين، إذ يشتهر الممثل بمثابرته بدليل تنفيذه مشاهد أكشن أفلامه بنفسه.