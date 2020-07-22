دنزل واشنطن وجوليا روبرتس معا لأول مرة منذ 27 عاما

تستعد شبكة نتفليكس الأمريكية العملاقة في مجال البث التدفقي لجمع النجمين دنزل واشنطن وجوليا روبرتس في عمل سينمائي جديد، هو الأول لهما معاً منذ 27 عاماً

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن آخر عمل سينمائي جمع جوليا ودنزل، كان فيلم بعنوان The Pelican Brief في عام 1993.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوليا ودنزل سيشاركان في إنتاج هذا العمل السينمائي مع نتفليكس، وهو مستوحى من رواية جديدة.

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وتحمل الرواية عنوان Leave the World Behind للروائي Rumaan Alam.

واختارت نتفليكس لإخراج المشروع الجديد سام إسماعيل، مخرج مسلسل Mr. Robot الشهير للنجم رامي مالك.

وأشارت الصحيفة إلى أن صراعاً كبيراً دار بين شركات الإنتاج العملاقة ومن ضمنها نتفليكس وApple TV وMGM، للحصول على حقوق الملكية الفكرية لهذا المشروع السينمائي، وحسمته نتفليكس في النهاية.