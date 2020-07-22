كورونا بطل الموسم الجديد من Grey's Anatomy

كشفت كريستا فيرنوف، المنتجة التنفيذية للمسلسل الطبي الشهير Grey's Anatomy، أن أحداث الموسم السابع عشر من العمل ستدور حول جائحة كورونا، وما شهدته الولايات المتحدة الأمريكية وما زالت تشهده بسببها حتى الآن.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن فيرنوف قولها إن كتاب العمل يجرون حالياً جلسات مع أكبر عدد متاح من الأطباء العاملين بالمنظومة الطبية الأمريكية، لاكتساب الخبرات الحياتية منهم، والتعرف على القصص المؤثرة الواقعية التي واجهوها خلال مكافحتهم لهذا الفيروس.



Advertisements

وأضافت: "ليس من المنطق أن نكون مسلسلاً عن الطب والأطباء، والأطول بثاً حتى الآن، ونتجاهل الحديث عن الأزمة التي عانى منها الكوكب بأكمله وما زال يعاني".

وأضافت: "جائحة كورونا بالنسبة لصناع مسلسل Grey's Anatomy، هي أهم قصة في كل مواسمه، ويجب أن تُقدَّم بالشكل الذي يليق بالجمهور وأطباء الولايات المتحدة على الشاشة الصغيرة".

وعُرِض المسلسل لسنوات طويلة على شبكة ABC دراما الأمريكية.