عبدالرحمن أبوزهرة.. شائعات مرض بعد موجة غضب

فجأة، أصبح الفنان المصري القدير عبدالرحمن أبوزهرة حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأسبوع الماضي، بعد تصريح أخير له يكشف خلاله عدم اشتراكه في أي عمل فني منذ فترة طويلة، وقبل هدوء العاصفة، انتشرت الأربعاء، شائعات بنقله إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، قبل أن ينفيها أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين.

تصريحات أبوزهرة تعاطف معها عدد كبير من العاملين في الوسط الفني، لكن في الوقت نفسه جلبت انتقادات لم تكن متوقعة من فنانين وصفوه بـ"الديكتاتور"، كما ذهبت فنانة مصرية أخرى إلى وصفه بـ"المتنمر".

وعن الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة، قال أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، لصحف محلية، إن الفنان القدير حالته الصحية جيدة، وفي منزله، ولم يتم نقله، مؤكدا أن ما تم تداوله مجرد شائعات.

شائعات المرض تزامنت مع هجوم الفنانتين عفاف مصطفى ومعتزة صلاح عبدالصبور على "أبوزهرة" عبر حسابهما الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهو ما تصدت له نقابة المهن التمثيلية المصرية ببيان شديد اللهجة

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وعلق الدكتور أشرف زكي لـ"الخليج 365" على ما تعرض له عبدالرحمن أبوزهرة قائلا: "أشعر بالدهشة بسبب الهجوم على فنان له تاريخ مشرف وسجله الفني رائع، ولكن لن ألتزم الصمت وسأتخذ الإجراءات الازمة ضد أي ممثل أو ممثلة تتعدى على الفنان الكبير"

وأضاف: أصدرت بيانا حول الموضوع بالاتفاق مع أعضاء مجلس النقابة أكدت خلال على محاسبة من تطاول على أبوزهرة بالإشارة أو بالتلميح والوقوف بالمرصاد ضد محاولات تشويه الرموز الفنية الكبيرة التي جمعت بين الموهبة والاخلاق الرفيعة".

وبشأن ما تردد عن شكوى عبدالرحمن أبو زهرة من تجاهل شركات الإنتاج له قال: "سمعت أن عبدالرحمن يشكو من البطالة، وأؤكد أنه يتلقى عروضا من شركات الإنتاج لكنها لا تناسبه أو تتفق مع قناعاته، لذا يكون الرفض مصيرها، ومن المستحيل أن تتجاهل الكيانات الإنتاجية فنان بقدر وقيمة أبوزهرة".

يذكر أن عبدالرحمن محمود أبوزهرة ولد في 8 مارس/آذار 1934، وتخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1958، وتألق على شاشة السينما والتليفزيون وفي المسرح، ويضم أرشيفه الفني أعمالا فنية رائعة منها "لن أعيش في جلباب أبي، بئر الحرمان، أنا حرة، خيال مآتة".