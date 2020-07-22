نصر الدين شاه يواجه جمهوره بـ"مي ريكسام"

تحدد موعد طرح أحدث الأعمال السينمائية للنجم الهندي القدير نصر الدين شاه، عبر قناة ZEE 5 الهندية المخصصة للعروض السينمائية والتليفزيونية الأولى.

ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فإن الفيلم الذي يحمل عنوان Mee Raqsam، سيطرح للبث بحلول يوم 21 أغسطس/آب المقبل.





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وأفاد الموقع بأن الفيلم من إخراج بابا عزمي، الذي قال في تصريحات للموقع إن قصته ستدور في إطار أسري دافئ عن علاقة فتاة طموحة بوالدها الذي يشجعها على تحقيق أحلامها.

وذكر أن قصة الفيلم مستوحاة من علاقة شقيقة المخرج شابانا عزمي بوالده المؤلف والكاتب الهندي الكبير كايفي عزمي.

النجم الهندي القدير نصر الدين شاه، يطرح له قريباً فيلم آخر بعنوان Bandish Bandits، يبث عبر منصة Amazon Prime Video الإلكترونية في 4 أغسطس/آب.

وعرف النجم الهندي نصر الدين شاه، بكونه أحد نجوم بوليوود الذين نجحوا في شق طريق النجاح في سينما هوليوود بالولايات المتحدة، وكان من أبرز أفلام هوليوود التي شارك بها، فيلم league of extraordinary gentlemen مع النجم شون كونري.