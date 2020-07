نيكول كيدمان تبدأ تصوير مسلسلها.. والميزانية 100 مليون دولار

بميزانية إنتاج تصل إلى 100 مليون دولار، تستعد النجمة نيكول كيدمان لبدء تصوير مسلسلها الجديد في أستراليا، بعد حصولها على الموافقات الرسمية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه على عكس بريطانيا وهوليوود كانت مشاريع الإنتاج التليفزيوني والسينمائي ما زالت متوقفة في أستراليا حتى الآن بسبب جائحة كورونا.

ويبدأ التصوير في مسلسل كيدمان بعد حصول صناع العمل على الضوء الأخضر من الحكومة الأسترالية مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة فريق العمل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مسلسل Nine Perfect Strangers in Australia مقتبس من رواية لليان موريارتي مؤلفة مسلسل Big Little Lies الذي شاركت في بطولته نيكول كيدمان إلى جانب ريس ويذرسبون.

وتعليقاً على السماح بتصوير المسلسل، قالت كيدمان لصحيفة "ديلي تلجراف"، إنها في غاية السعادة لأنها ستتمكن بذلك من توفير فرص عمل للعاملين بمجال التصوير التليفزيوني داخل أستراليا في ظل ما مر به المجتمع من ضائقة خلال الشهور الماضية بعد توقف الحياة تماما بسبب الجائحة.