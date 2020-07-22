من إخراج أشرف عبدالباقي.. علي ربيع ينشر صورة لفريق مسرحيته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر الفنان علي ربيع صورة من كواليس التجهيز لمسرحيته الجديدة "صباحية مباركة يا عريس"
وظهر في الصورة بجانب ربيع، أشرف عبدالباقي وأوس أوس، وحسام داغر وطاهر أبو ليلة، وآخرين.
وعلق ربيع على الصورة: "ربنا يوفقنا إن شاء الله نعمل لكم مسرحية جديدة جميلة بإذن الله، إخراج وإنتاج أستاذ أشرف عبد الباقي، بطولة الناس القمر اللي في الصورة مسرحية (صباحية مباركة يا عريس)، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم كمز، قريبا علي مسرح فندق جراند نيل تاور"
يذكر أن آخر أعمال الفنان علي ربيع مسلسل "عمر ودياب" مع مصطفى خاطر في رمضان الماضي.
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