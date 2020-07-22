محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشرت الفنانة اللبنانية إليسا جزءا من أغنيتها الجديدة "صاحبة رأي"، عبر حسابها على تويتر.
وعلقت على الأغنية: "ساعات قليلة لطرحها".
وسبق أن أعلنت النجمة اللبنانية طرح ألبومها الجديد صاحبة رأي في 23 يوليو.
وتعاونت فيه مع عدد من نجوم الغناء والتلحين من بينهم رامي جمال، وأمير طعيمة.
وعلقت: "فخورة بما مضى، ومتفائلة بما هو قادم، أهم نقاط قوتي أنني أحافظ على قلب نضيف".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| إليسا تطرح تيزر "صاحبة رأي": "ساعات قليلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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