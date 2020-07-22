فيديو| إليسا تطرح تيزر "صاحبة رأي": "ساعات قليلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا جزءا من أغنيتها الجديدة "صاحبة رأي"، عبر حسابها على تويتر.

وعلقت على الأغنية: "ساعات قليلة لطرحها".

Advertisements

وسبق أن أعلنت النجمة اللبنانية طرح ألبومها الجديد صاحبة رأي في 23 يوليو.

وتعاونت فيه مع عدد من نجوم الغناء والتلحين من بينهم رامي جمال، وأمير طعيمة.

وعلقت: "فخورة بما مضى، ومتفائلة بما هو قادم، أهم نقاط قوتي أنني أحافظ على قلب نضيف".