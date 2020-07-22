هكذا علق محمد ثروت على مشهد كوميدي له في مسلسل "جمجوم وبم بم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : نشر الفنان محمد ثروت، مشهد كوميدي له من مشاركته في المسلسل الدرامي "جمجوم وبم بم". وطرح ثروت، فيديو للمشهد عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عم درديري.. الفامبير المصري أبو الأجنبي". وظهر ثروت، كضيف شرف خلال الحلقة الخامسة من مسلسل "جمجوم وبم بم"، الذي يعرض عبر منصة شاهد، وجسد ثروت خلاله دور مصاص دماء يُدعى درديري. مسلسل"جمجوم وبم بم" بطولة محمد عبدالرحمن، ومحمد سلام، وميرنا جميل، وأحمد السعدني، ومحمد محمود، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.

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