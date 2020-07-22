"برأت سميرة سعيد ودفعت ثمن حبها للفن وهروب ابنها من أجل رؤيتها".. حكايات وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تمر اليوم الذكرى الـ81، لميلاد الفنانة وردة، التي اعتبرها المصريون دوما ابنة هذا الوطن.

ولدت وردة في الحي اللاتيني بباريس في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية، واسمها الحقيقي وردة محمد فتوكي.

نجومية في مصر وشائعة أخرجتها منها

إلى جانب انطلاقها في الغناء مع رياض السنباطي، قدمت الفنانة وردة فيلم ألمظ وعبده الحامولي في عام 1962، مع حلمي رفلة، ثم في العام التالي قدمت أميرة العرب مع نيازي مصطفى، لكن شائعة علاقتها بالمشير عبدالحكيم عامر، جعلتها تخرج من مصر، ولم تعود إلا في فترة رئاسة أنور السادات.

لتقدم بعد عودتها فيلم صوت الحب، وفيلم حكايتي مع الزمن، ومسرحية تمر حنة، ومسلسل الوادي الكبير، ومسلسل أوراق الورد، وفيلم اه يا ليل يا زمن، ومسلسل آن الأوان.

مخرج آخر أعمالها يتحدث عن التعاون معها

قال المخرج أحمد صقر إنه حرص في مسلسل آن الأوان على تقديم وردة في عمل اجتماعي قريب من الناس، يناسب مكانتها في قلوب الجمهور المصري والعربي.

وتابع صقر، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن الحالة الصحية للفنانة وردة، في أثناء التصوير لم تكن جيدة، وكانت تعاني من صعوبات كبيرة في التصوير في بعض المشاهد، لكنها كانت تحرص على تأدية عملها دون حذف أو تعديل، مشيرًا إلى أن وردة لم تتخلف عن أي بروفة من بروفات العمل.

وواصل صقر أن السبب الأول في نجاح المسلسل هو الفنانة وردة وشعبيتها.

وتوفيت الفنانة وردة بعد هذا المسلسل بـ6 أعوام، في 17 مايو 2012، ودفنت في الجزائر.

وردة تبرأ سميرة سعيد

قال الإعلامي اللبناني نيشان، خلال برنامج توأم روحي، إنه حاور الفنانة وردة في عام 2009، وبرأت خلاله سميرة سعيد من أن تكون سببا في طلاقها من بليغ حمدي.

وردت سميرة سعيد أن هذا الكلام صحيح، ووردة أعطتها حقها، موضحة أن بليغ حمدي أحب وردة أكثر واحدة في الحياة.

وأضافت: "أغلب من غنوا لبليغ حمدي كان مراسيل حبه لوردة بعد انفصالهما".

زيجتان وشائعتان

لم تكن شائعة علاقة وردة بالمشير عبدالحكيم عامر الأخيرة، فقد ترددت شائعة عن زواجها عرفيا، وهو ما أكده الملحن حلمي بكر، في تصريحات صحفية سابقة.

أما الزيجتان الرسميتان فهما الجزائري جمال قصيري، خلال فترة خروجها من مصر، وحين التقت ببليغ حمدي وأقنعها بالرجوع لمصر، انفصلت عن زوجها، وتزوجت من بليغ في الفترة من عام 1972 إلى 1979.

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رياض السنباطي ومحمد عبدالوهاب

قالت إن رياض السنباطي ومحمد عبدالوهاب يصلان قبل أي عازف في الفرقة، مشيرة إلى أن بروفات كل منهما مخيفة، بسبب دقتهما.

وأضافت في حوار لها مع الفنان سمير صبري أنها محتفظة بتسجيلات ألحان كل منهما على العود، لأنها كنز.

وأشارت إلى أن باقي الملحنين يتركون لها الحرية في الإضافات والأداء، لكن عبدالوهاب والسنباطي كانا يرفضان ذلك، فضلا عن أنه لا مجال للإضافة.

فضل السنباطي عليها

قالت إن الملحن رياض السنباطي أول من قدم لها لحن في مصر، وهو لحن أغنية "هقولك حاجة اسمعها".

كل يوم بوكيه ورد

قالت الفنانة وردة إن بليغ حمدي كان يهديها يوميا خلال فترة زواجهما التي استمرت لمدة 7 سنوات، بوكيه ورد.

وداد ورياض ثمن حبها للفن

قالت إن زوجها الأول جمال قصيري منعها من اصطحاب ابنيها وداد ورياض، حين قررت العودة إلى مصر من أجل الغناء.

وأضافت أن هذا ثمن حبها للفن، متابعة: "كنت أتواصل معهما يوميا، وكنت أذهب إليهما كل 3 شهور، وبعدما كبرا سمح لهما والدهما بالقدوم إلى مصر، ولم أكره زوجي بسبب هذا الأمر، ربنا يسامحه".

وأشارت إلى ابنها رياض هرب من الجزائر وجاء إلى مصر وحصل على الثانوية العامة من مصر، موضحة أنه أثبت لوالده أن والدته فنانة لكن راعته بشكل جيد.