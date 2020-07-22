في أغسطس.. انطلاق مهرجان الفن الفلسطيني في زيوزخ بمشاركة نجوى نجار وهند صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يُقام في الفترة من 27 إلى 30 أغسطس مهرجان الفن الفلسطيني بزيورخ.

ومن بين الأفلام المشاركة في المهرجان: "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار، والفيلم القصير "الببغاء" لـ دارين ج. سلّام وأمجد الرشيد، و"خمسة أولاد وعجل" للمخرج سعيد زاغة، و"سلام" للمخرجة زين دريعي، و"حب سرقة ومشاكل أخرى" للمخرج مؤيد عليان.

بين الجنة والأرض

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تماماً، ويخوضان رحلة يستكشفان فيها أنفسهم وما واجها من خسارة وخيانة.

فاز الفيلم الفلسطيني بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو، في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي شهد العرض العالمي الأول للفيلم، والذي أشاد الكثير من الحضور وقت عرضه بجودته الفنية العالية، كما عُرض في سوق الفيلم الأوروبي المقام ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي.

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسنبورغ، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

ميعاد العرض: الخميس 27 أغسطس الساعة 6:30 مساءً (غرينتش +2).

الببغاء

بطولة التونسية هند صبري والفلسطيني أشرف برهوم، مع ياسمين بن عمارة، إياد حوراني، فراس طيبة، لارا صوالحة وأحمد المدني، ويحكي الفيلم قصة أفراد عائلة مزراحية يهودية تونسية عام 1948، والذين يحاولون الاستقرار في حياتهم الجديدة في حيفا بفلسطين، وهو سيناريو وإخراج دارين ج. سلّام وأمجد الرشيد، وشاركهما في التأليف رفقي عساف، وتوزيع شركة MAD Solutions في العالم العربي.

وكان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان دبي السينمائي الدولي، حيث نافس في مسابقة المهر القصير، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ويعتبر الفيلم أحد المشروعات الفائزة بدعم مؤسسة روبرتبوش شتيفتونغ الألمانية لأفضل مشروعات الإنتاج الألماني العربي المشترك، إذ فاز في مطلع ٢٠١٥ بجائزة الفيلم الروائي القصير، وحصل أيضاً على جائزة أفضل فيلم قصير بمسابقة طائر الشمس ضمن فعاليات أيام فلسطين السينمائية.

ميعاد العرض: السبت 29 أغسطس الساعة 4 مساءً.

خمسة أولاد وعجل

من بطولة علي سليمان، نادرة عمران، حيدر كفوف، وهو مقتبس عن قصة قصيرة للأديب الأمريكي ريموند كارفر بعنوان Bicycles, Muscles, Cigarettes.

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تدور أحداث الفيلم بالأردن، حيث مدرس إعدادي يحاول اكتساب ثقة ابنه بشتى الطرق، فعندما يقع الابن في مشكلة مع الجيران قد تطلب تدخل الأب، تتفاقم الأمور وتخرج عن سيطرة الأب وتضعه في اختبار لمبادئه وأخلاقه، وهو من إخراج سعيد زاغة. وحصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان دبي السينمائي الدولي.

ميعاد العرض: الأحد 30 أغسطس الساعة 2 مساءً.

سلام

وتدور أحداث الفيلم حول سلام التي تتبخر أحلامها في أن تصبح أماً بعدما تكتشف استحالة تكوين عائلة مع زوجها. الفيلم من تأليف وإخراج زين دريعي، وبطولة ماريا زريق وزياد بكري، وتصوير بينوا تشاميلار، وإنتاج شركة تابع Tabi360 (علاء الأسعد).

فاز الفيلم بجائزة اختيار فريق عمل موقع فيميو، وذلك ضمن فعاليات مهرجان بالم سبرينغز للأفلام القصيرة وهي الجائزة الدولية الثانية للفيلم بعد جائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي قصير، شارك سلام في مهرجان السودان للسينما المستقلة، ومهرجان حيفا المستقل للأفلام بفلسطين، ومهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف، بينما شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ميعاد العرض: الأحد 30 أغسطس الساعة 2 مساءً.

حب، سرقة ومشاكل أخرى

كان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان برلين السينمائي ضمن مسابقة بانوراما حيث نافس الفيلم على جائزة أفضل عمل أول، كما نافس أيضاً على الجائزة نفسها في مهرجان سياتل السينمائي الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، مهرجان تايبيه السينمائي الدولي بتايوان ومهرجان غالواي فيلم فليد بأيرلندا.

ويحكي فيلم حب، سرقة ومشاكل أخرى بالأبيض والأسود قصة سائق سيارات فلسطيني يقع في ورطة حياته عندما يسرق السيارة الخاطئة. السيارة التي اعتقد أنها إسرائيلية، وأنها وسيلة سهلة للحصول على المال من أجل مخيم اللاجئين الفقير، وتتحول هذه السرقة إلى كارثة حين يكتشف أن حقيبة السيارة التي سرقها تحتوي بداخلها على جندي إسرائيلي مخطوف.

"حب، سرقة ومشاكل أخرى" هو العمل الروائي الطويل الأول للمخرج مؤيد العليان الذي تولى مسؤولية تصوير الفيلم وشارك في التأليف والإنتاج بالتعاون مع رامي العليان من خلال شركة PalCineProductions، ويقوم ببطولة الفيلم سامي متواسي، مايا أبو الحيات، رمزي مقدسي، رياض سليمان، كامل الباشا، حسين نخلة.

ميعاد العرض: السبت 29 أغسطس الساعة 8:30 مساء.