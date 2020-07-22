بعد تحرير زوجته محضرا.. هذا ما قاله تامر حسني بشأن الكلاب المفترسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

طالب الفنان تامر حسني، من إدارة مدينة "الربوة"، وأي منطقة سكنية، اتخاذ إجراء واضح لحماية الأطفال والأهالي من الكلاب المفترسة.

وكتب حسني، عبر ستوري حسابه على إنستجرام: "توضيح لما نشر عبر أكثر من موقع وأتمنى اتخاذ موقف واضح من إدارة مدينة الربوة وأي منطقة سكنية في مصر لحماية الأطفال والأهالي بشكل عام، لأنه بقى موقف متكرر في كل مكان".

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وأضاف: "الموضوع بعيد كل البعد عن نوايا الجيران فهم بالتأكيد محترمون وهجوم الكلب الكبير لقتل الكلب الصغير تم فجأة دون علمهم، الخوف من تكرار الموقف مما يؤدي لا قدر الله لعواقب أكبر خصوصا وأن الكلاب المفترسة كانت غير مربوطة وبتجري في الشارع طليقة".

وكانت بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، قد حررت محضرا، اليوم الأربعاء، ضد جارها في كمباوند بمدينة الشيخ زايد، حيث أوضحت بسمة، اعتداء الكلب الخاص بجارها، المدير التنفيذى بالجامعة الأمريكية، على كلبها ما تسبب في إصابته، وذلك في المحضر الذي حمل رقم 2403 لسنة 2020 إداري قسم شرطة ثان زايد.

يذكر أن، الفنان تامر حسني، يستأنف خلال الفترة المقبلة تصوير أحدث أفلامه "مش أنا".