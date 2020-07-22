كيف بدا الأمير جورج بصور التقطتها له والدته كيت ميدلتون؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:44 مساءً - منذ ولادته أصبح الأمير جورج أكبر أبناء دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وكيت ميدلتون ،صاحب الترتيب الثالث في ولاية العرش البريطاني بعد جده الأمير تشارلز،ووالده الأمير ويليام،أصبح محور وهدف وسائل الإعلام المحلية والغربية خاصةً وأنه اختير منذ فترة كأوسم أمير طفل في العائلة المالكة البريطانية.



وظهر مؤخراً الأمير جورج بصورتين جميلتين له بمناسبة عيد ميلاده السابع بابتسامة جذابة كشفت أنه "أفلج الأسنان" (أسنانه متباعدة) حسب بعض وسائل الإعلام.

الأمير جورج بمناسبة عيد ميلاده السابع



وبحسب وكالة "رويترز"،التقطت والدته كيت ،التي تعرف رسمياً بدوقة كامبريديج، الصورتين في وقت سابق من هذا الشهر،ونشرهما قصركينزنجتون في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء ،احتفاء بعيد ميلاد الأمير الصغير.



ونادرا ما يظهر أبناء وليام وكيت الثلاثة للجمهور ولا يُنشر سوى القليل من الصور لهم، لكن أصبح تقليداً أن تنشر الصور التي تلتقطها كيت في مناسبات خاصة.



وقال قصركينزنجتون في بيان : " يسر دوق ودوقة كمبردج أن ينشرا صورتين جديدتين للأمير جورج قبل عيد ميلاده السابع".

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ولم يذكر البيان أين التقطت الصورتان للأمير الصغير جورج.

الأمير جورج بمناسبة عيد ميلاده السابع



ومن المتوقع أن يقضي جورج عيد ميلاده في البيت،فيما تخطو بريطانيا خطواتها الأولى بعد العزل العام بسبب تفشي مرض كوفيد-19. وفي العام الماضي احتفل الأمير الصغير بعيد ميلاده في إحدى جزر الكاريبي، حيث كانت عائلته تمضي عطلة.



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية،أن صور الملك المستقبلي الصغير جورج لاقت إعجاباً خاصاً من ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية،التي التقطتها والدته كيت ميدلتون،المعروفة بحبها الكبير للتصوير.



وارتدى الأمير بإحدى الصور،قميص بولو باللون الأخضر الغامق،بينما ارتدى بالصورة الثانية قميص مموه باللون الأخضر،يرمز لعلاقة العائلة المالكة البريطانية الطويلة بالقوات المسلحة،وتذكر بصور جميلة مماثلة التقطت للأميرين ويليام وهاري عندما كانا أطفالاً.

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