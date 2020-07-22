شاهد .. روبرت داوني جونير يزيح الستار عن انضمامه في Perry Mason 2

أعلن النجم العالمي روبرت داوني جونير، عن خوضه في بطولة الجزء ثاني من سلسلة مسلسل Perry Mason، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر روبرت داوني مشهد من مسلسل Perry Mason الجزء الأول، كما صرح قائلًا: لجنة التحكيم في بيري ميسون .. سيعود للموسم 2 على HBO. بيري ميسون .. سيعود للموسم 2 على HBO. Advertisements يذكر أن مسلسل Perry Mason من تأليف رولين جونز ، وإخراج تيموثى فان باتن، وبطولة كل من ماثيو ريس،جولييت رايلانس، تاتيانا ماسلاني، جايل رانكين، مات فريور، ديارا كيلباتريك، ليلي تايلور، جريتشن مول.

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