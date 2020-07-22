فيديو .. حمو بيكا يطرح أحدث أغنياته دول نص كوم

طرح الفنان حمو بيكا أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم دول نص كوم، وجاء ذلك عبر قناة ستوديو ١٠٠نسخة بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وأغنية دول نص كوم من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي، كما شارك في الغناء كل من ريشا كوستا، وسماره، ونور التوت، وعلي قدورة.
يذكر أن الفنان حمو بيكا طرح مؤخرًا كليب بعنوان انا دوخت عشان ألقاه، والأغنية من كلمات عبده روقة، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وشارك في الغناء الفنان سامر المدني، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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