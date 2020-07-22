شاهد .. أوس أوس يعلن عودته إلى العمل

أعلن الفنان أوس أوس عن عودته مجددًا إلى العمل، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر أوس أوس صورة من داخل إحدى المسارح، معلنًا من خلالها عودته إلى العمل من جديد.
يذكر أن الفنان أوس أوس شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل 2 في الصندوق،والمسلسل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة كل من حمدي المرغني، أوس أوس، أشرف الشرقاوي، محمود البزاوي، نهى عابدين، أحمد عبد الله محمود، محمود عبد الغفار، بيومي فؤاد، ياسر الطوبجي، محمود الشرقاوي، هايدي رفعت.
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