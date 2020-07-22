أول رد من عبد الرحمن أبو زهرة بعد شائعة تعرضة لوعكة صحية

حرص الفنان عبد الرحمن أبو زهرة على طمأنة جمهوره، وذلك بعد إنتشار شائعات تعرضه لوعكة صحية، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب "أبو زهرة": " أحب أطمن كل الجمهور في مصر والعالم العربي أنني الحمد لله بصحة جيدة جدا وأشكر كل شخص وقف معي، وأولهم المواطن البسيط الذي

ارسل لي على الخاص هذه الرسالة البسيطة ولكنها تحمل كما من المشاعر والحب والوفاء لا يقدر بثمن ".

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تابع: "كما اشكر كل الزملاء الفنانين الذين تضامنوا وكتبوا كلمات كبيرة في حقي. في الواقع لم أتوقع كل هذا الفيضان الجارف من

مشاعر الحب والوفاء والتقدير وأوعدكم اني لن اتوقف حتى آخر نفس في عمري في تقديم فن راقي محترم يليق بكم انتم يا جمهوري الحبيب".

جدير بالذكر ان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، كان قد تصدر تريند جوجل وذلك بعد الهجوم الشرس الذى تعرض له من جانب عدد من الفنانين بسبب إعلانه التفكير في الاعتزال خاصة بعد عدم إسناد له أعمال فنية جديدة من جانب المخرجين والمنتجين.