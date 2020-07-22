فيديو.. عرض مباشر للرقص المعاصر من طوكيو

تقدم مؤسسة اليابان بلوس أنجلوس الولايات المتحدة الأمريكية عرض حي مباشر للرقص المعاصر من طوكيو، وهو استعراض بعنوان الضربة للفنانة اليابانية يو ناكامورا، وذلك يوم الجمعة 24 يوليو 2020، الساعة 5 صباحًا بتوقيت القاهرة على قناة JFLA’s على اليوتيوب.
تقدم العرض المباشر الفنانة يو ناكامورا وهي راقصة ومصممة الرقص المعاصر متميزة، في أداء متحدي فائقالروعة وهو مزيج من العروض المسجلة والمباشرة.
يعقب العرض فقرة أسئلة وإجابات على Zoom و اليوتيوب.
والفنانة يو ناكامورا بعد عملها كمساعدة في تصميم الرقصات لكبار مصممي الرقص المعاصر، بدأت في تصميم رقصاتها الخاصة في 2010. وباستخدام جسدها كوسيلة لرقصها ، تقوم بتعبئة جميع أنواععناصر الأداء ، بما في ذلك الموسيقى والكلمات والسرد.
قامت بتطوير برنامج لورش العمل بعنوان: مفاتيح أغنية البوب، حيث يتم توجيه المشاركين في الرقص لأداء شخصيات من الأغاني الشعبية في مختلف أنحاء اليابان. بالإضافة إلى العمل في مجال الرقص المعاصر عملت كمديرة مسرح ومصممة رقصات لعدة عروض في المسرح الوطني الجديد بطوكيو 2013 وللأوبرا في ألمانيا 2018 وعدة دول أخرى كما حصلت على جوائز هامة عدة من مختلف انحاء العالم.
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