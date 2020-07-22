أفلام الكبار تهرب من سينما العيد.. ويسرا تكشف الأسباب

أعادت دور السينما في مصر فتح أبوابها أمام الجمهور بنسبة 25%، ضمن إجراءات رفع القيود، لكن هذه الخطوة لم تشجع نجوم الصف الأول على طرح أفلامهم في عيد الأضحى المبارك.

وسيغيب عن صالات السينما هذا العيد فيلم "العنكبوت" لأحمد السقا، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" لكريم عبدالعزيز، و"العارف" لأحمد عز".





في المقابل، قرر المنتج أحمد السبكي طرح فيلمه "صاحب المقام" ليسرا وآسر ياسين، في 30 يوليو/تموز، لكن من خلال نافذة جديدة وهي منصة "شاهد" الرقمية.

وحول ملامح موسم عيد الأضحى السينمائي وفيلمها الجديد، تحدَّثت الفنانة يسرا إلى ”الخليج 365”.

وقالت يسرا: "فيروس كورونا أثّر على كل شيء في حياتنا، والسينما صناعة مهمة واستمرارها يتطلب تحقيق أرباح ومكاسب".





وأضافت: "الخسائر تضر بصناعة السينما لذا أرى أن مخاوف المنتجين من طرح أفلامهم في دور العرض طبيعية وليست غريبة".

وتابعت: "قررت الشركة المنتجة لفيلمي الجديد (صاحب المقام) الرهان على منصة إلكترونية، ولم أشعر بالغضب كما تردد، لأن هذه المنصات باتت تفرض نفسها في العالم كله، كما أنه من حق شركة الإنتاج البحث عن مصلحتها".

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وأشارت إلى أن عرض الفيلم عبر منصة رقمية لن يحقق أرباحاً خيالية، لكنه على الأقل قد يساهم في تغطية تكاليف الإنتاج.





في السياق، تحدّث الناقد طارق الشناوي إلى ”الخليج 365” قائلاً: "أفلام أحمد السقا وعز وكريم عبدالعزيز تمَّ تنفيذها بميزانيات ضخمة، لذا فهم فضّلوا الانتظار على أمل أن تتحسن الأوضاع".

وأوضح الشناوي أن هناك مطالبات برفع نسبة الحضور في دور السينما من 25% إلى 50% وهناك أمل في ظهور لقاح لفيروس كورونا "وكل هذه الشواهد دفعت إلى التأني والانتظار أفضل من الاستعجال في طرح الأفلام تجارياً".

وتابع: "أتصوّر أن موسم عيد الأضحى 2020 سيكون مناسباً جداً لأفلام محدودة التكلفة مثل (توأم روحي) بطولة حسن الرداد وعائشة بن أحمد و(الغسالة) بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد، و (زنزانة 7) الذي يجمع أحمد زاهر ونضال الشافعي".





ويرى المنتج محسن نوح أن فيروس كورونا أفسد موسم عيد الأضحى السينمائي.

وقال نوح لـ"الخليج 365": "من الطبيعي أن تتردد شركات الإنتاج في الطرح لأن نسبة الـ25% قليلة للغاية ولا تضمن تحقيق مكاسب، هذا بالإضافة لخوف الجمهور من الذهاب لدور العرض التي قد يراها بؤرة لانتشار المرض باعتباره مكان يجتمع فيه الجمهور".

وأضاف: "أتمنى أن تزول هذه الغمة وتعود الحياة كما كانت من قبل، وتسترد دور العرض السينمائي عافيتها من جديد".