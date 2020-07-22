وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يقرر الدعوة إلى انتخابات عامة في نوفمبر المزيد

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوة إلى انتخابات عامة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، عن مصادر مقربة من نتنياهو، قولها إن "نتنياهو يقرر الدعوة إلى انتخابات عامة في نوفمبر"



أما وكالة بلومبرج للأنباء فقالت إن نتنياهو قرر عدم اعتماد ميزانية عام 2020، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفي وقت سابق الأربعاء، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 34 شخصا إثر احتجاجات شهدتها القدس الغربية، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه، واحتجاجا على سياسة حكومته بالتعامل مع أزمة جائحة كورونا.



وقالت الشرطة في بيان لها إنها اعتقلت 34 مشتبها بارتكابهم عددا من الجنح المختلفة تتعلق بانتهاك النظام العام والاعتداء على عناصر الأمن.

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وأمس الثلاثاء، تظاهر آلاف الإسرائيليين مجددا قبالة منزل نتنياهو، مطالبين باستقالته ومنتقدين سياسة حكومته بالتعامل مع أزمة جائحة كورونا.

وهتف المتظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تنظر المحكمة في لائحة اتهام ضده تشمل تهم الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة.

وانضم إلى المظاهرة المئات من أصحاب المطاعم الذين احتجوا على فشل الحكومة في التعامل مع أزمة الوباء العالمي.

واشتبك المحتجون بالأيدي مع عناصر الشرطة بعد أن ساروا في مسيرة من منزل رئيس الوزراء إلى مقر الكنيست (البرلمان).

ولفتت الشرطة إلى أن أفرادها تدخلوا لإخلاء الطريق من المتظاهرين باستخدام القوة وإلقاء القبض على مشتبهين بالإخلال بالنظام.