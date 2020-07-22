بالفيديو- هيفا وهبي تتصدر القنوات العالمية

Jul 22, 2020
بدأت قنوات عالمية من بينها MTV بعرض فيلم دعائي صوّره المخرج الفلسطيني الأصل طارق فريتخ للترويج لالبوم النجمة هيفا وهبي الأجنبي والذي ينتجه أيضاً ويضم تعاونات بينها وبين مشاهير عالميين.
وكانت هيفا قد صورت العرض الذي يبث كاملاً في وقت لاحق عبر محطات تلفزة بارزة في زيارتها الأخيرة قبل مدة إلى لوس أنجلوس
الفيديو الترويجي مدته ست دقائق وهو جزء من عرض كامل مرتقب ويصوّر تحضيرات وهبي فيما خصّ ألبومها ويتضمن نجوماً منهم كيلي رولاند، آيكون، نِيُو وتايريس غيبسون؛ وكواليس التسجيل ولقاء هيفا بالمشاهير في دارة طارق وعلاقتها المقربة بهم تأكيداً منهم على شهرتها الواسعه التي تخطت حدود الوطن العربي.
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