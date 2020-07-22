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Jul 22, 2020
بعد الجدل الكبير وتداول صورته برفقة الممثل وجيه صقر والسيدة نتالي فضل الله، كونها كانت آخر صورة نشرها صقر عبر حساباته، قبل اكتشافه لإصابته بالكورونا، وبعد ورود عشرات الاتصالات والرسائل المطمئنّة، يودّ الفنان فادي حرب توضيح التالي:
بعد إعلان الممثل وجيه صقر لإصابته بكورونا، وحيث أنني التقيت به في عيد الصديقة نتالي فضل الله، قبل حوالي الـ ١٢ يوم، قمت أول من أمس بإجراء فحص PCR بدوري، وجاءت النتيجة أمس سلبية، أي أنني بصحة جيدة. يهمني أن أشكر كل الذين اطمأنوا إلى حالتي الصحية، وأتمنى للصديق وجيه الصحة والسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر فادي حرب يجري فحص كورونا بعد صورته مع وجيه صقر… وهكذا أتت النتيجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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