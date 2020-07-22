شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة بسمة فى صورة من داخل حمام السباحة.. وسوسن بدر: براحتك الدنيا حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة بسمة، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها من أخر جلسة تصوير خضعت لها، والتي ظهرت من خلالها داخل حمام سباحة فارغ من المياه، وهي ترتدي ملابس فضفاضة مزخرفة باللون الأخضر.

وسرعان ما استقبل بسمة الكثير من التعليقات على صورتها التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وحرصت النجمة سوسن بدر على كتابة تعليق على الصورة قائلة "قمر والله وبراحتك برضوا الدنيا حر"، بينما اكتفت النجمة التونسية هند صبري بوضع الكثير من ايموشن علي الصورة.

واحتفلت بسمة بأول يوم عمل لها فى الفيلم الجديد "قبل الأربعين"، حيث نشرت بسمة عبر حسابها على "انستجرام"، صورة سيناريو العمل، وعلقت عليه، "أول يوم ليا النهاردة.. دعواتكم"، وهو فكرة شادى مصطفى، وقصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان ورسومات مارك إبراهيم وإخراج معتز إبراهيم.

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