شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشخص القادر على التعامل مع مزاج كاتى بيرى المظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت النجمة العالمية كاتى بيرى عن واحدة من أصعب المراحل فى حياتها وهى إصابتها بالاكتئاب عام 2017 وهو ما تناقلته الكثير من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها "ديلى ميل"، حيث كانت بيرى البالغة من العمر 35 عاما صريحة حول تحدثها فى برنامج Howard Stern عن صراعاتها العقلية أثناء تسجيل ألبومها الغنائى السادس، فقالت: "كنت قد وقعت ضحية لنوبات خفيفة من الاكتئاب من قبل، لكننى تمكنت من تجنب الوقوع فى الاكتئاب المظلم حقا من خلال تقديم الأعمال الموسيقية .. وهو جانب يساعد على الإلهاء مثل تناول الطعام أو العمل بكل تركيزك أو التعرف علي صديق جديد أو التسوق.



كاتي بيري

وفاجأت كاتى بيرى العالم باعترافها أن خطيبها النجم العالمي اورلاندو بلوم البالغ من العمر 43 عاما هو الوحيد القادر علي التعامل مع مزاجها وحالتها النفسية المظلمة.

يذكر أن بعد سلسلة من التكهنات حول مشاركة النجمة العالمية تايلور سويفت لصديقتها النجمة الشهيرة كاتي بيري بالبومها الغنائي الجديد و الذي من المقرر أن تطلقه أغسطس المقبل ، قررت كاتي البالغة من العمر ( 35 عاما ) أن تضع حدا لهذه الشائعات حيث وأثناء حديثها إلى " Hit Radio Breakfast " عن أغنيتها الجديدة Daisies التي أطلقتها بيري مؤخرا، أكدت بيري أن صديقتها تايلورسويفت لن تتعاون معها في ألبوم ألبومها الغنائي الخامس الذي سيتم إطلاقه بعد عدة أشهر .

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علقت كاتي بيري عن تعاون سويفت معها قائلة : "لا ، هذا غير صحيح، لكن الجمهور يشعر بحماس كبير تجاه ذلك و الذي سيحدث بالتأكيد في المستقبل وأنا مستعدة له دائما .. فالجمهور دائما ينظر للأمام و نحن نضعهم ضمن رؤيتنا و بأعمالنا الغنائية" .



كاتي بيري (2)