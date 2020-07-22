شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع عن مسرحية "صباحية مباركة": ربنا يوفقنا ونعمل حاجة جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان على ربيع، على نشر صورة له بصحبة فريق عمل مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من كواليس التحضيرات، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وكتب ربيع على الصورة التي نشرها "ربنا يوفقنا إن شاء الله نعمل لكم مسرحية جديدة جميلة بإذن الله إخراج أستاذ أشرف عبد الباقي بطولة الناس القمر إللي فالصورة مسرحية (صباحية مباركة يا عريس) تأليف أحمد عبد الوهاب".

مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من تاليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج أشرف عبد الباقى ومقرر عرضها بدءًا من أول أيام عيد الأضحى المقبل، واختار أشرف عبد الباقى لبطولة المسرحية كلاً من على ربيع وأوس أوس وحسام داغر وأحمد سلطان وسليمان عيد ومجموعة من شباب ورشه "عبد الباقى" الذين شاركوا فى مسرحية "جريما في المعادى" وتعرض على نفس مسرح عرض "مسرح مصر" الذى تم الانتهاء منه مؤخرًا.

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وتعد "صباحية مباركة" أولى مسرحيات أشرف عبد الباقى بعد إعلان انتهاء عروض "مسرح مصر" وتوقفها عند الموسم السابع وتحقيقها نجاحًا كبيرًا على مدار 6 أعوام كاملة، وأصبح أبطالها من نجوم الساحة الفنية سواء فى السينما أو الدراما بالسنوات الأخيرة.

يذكر أن أشرف عبد الباقي استأنف عروض فرقته الجديدة والتى تقدم عرض "جريمة في المعادي" مسرحية "كلها غلط"يوم الخميس الماضى مع الالتزام بقرار مجلس الوزراء بنسبة حضور 25 في المائة من الجمهور للحفاظ على سلامتهم، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.