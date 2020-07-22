بسمة بوسيل زوجة تامر حسني تحرر محضرًا لهذا السبب

اتهمت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، أحد جيرانها بالتسبب في تعرض كلبها للإصابة وفواته، بعد اعتداء الكلب الخاص به عليه.

وتلقى قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغًا من بوسيل، ذكرت فيه أنها فوجئت بتعرض الكلب الخاص بها لهجوم من كلب يملكه جارها، مما تسبب في إصابة كلبها بعدة جروح ووفاته.

وطالبت بسمة من الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وحررت محضراً، وباشرت النيابة التحقيق.