بالصور- يارا تنجح من المحاولة الأولى.. وهذا الدليل

عبّرت النجمة اللبنانية يارا عن سعادتها بعد حصولها على رخصة قيادة السيارة في دبي حيث تُقيم منذ أشهر.

أختارت يارا مركز “بالحصا” للتدريب على القيادة في دبي، واستطاعت أن تحصل على الرخصة من المحاولة الاولى، وهذا ما كشفته على حسابها عبر موقع انستغرام مع بعض الصور أثناء تسلمها الرخصة.

من جهة أخرى، أحيت يارا حفل زفاف في دولة الامارات هو الأول لها بعد أشهر من الاغلاق بسبب فيروس كورونا.

نذكر أن يارا كانت قد طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان “الهروب” كلمات ماجد، الحان صمت، توزيع شريف قاسم. الأغنية خليجية رومانسية قدمتها يارا بأسلوبها الغنائي المحترف من خلال جمال صوتها وعذوبة إحساسها الذي أخذنا الى عالم آخر.