- 1/3
- 2/3
- 3/3
Jul 22, 2020
عبّرت النجمة اللبنانية يارا عن سعادتها بعد حصولها على رخصة قيادة السيارة في دبي حيث تُقيم منذ أشهر.
أختارت يارا مركز “بالحصا” للتدريب على القيادة في دبي، واستطاعت أن تحصل على الرخصة من المحاولة الاولى، وهذا ما كشفته على حسابها عبر موقع انستغرام مع بعض الصور أثناء تسلمها الرخصة.
من جهة أخرى، أحيت يارا حفل زفاف في دولة الامارات هو الأول لها بعد أشهر من الاغلاق بسبب فيروس كورونا.
نذكر أن يارا كانت قد طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان “الهروب” كلمات ماجد، الحان صمت، توزيع شريف قاسم. الأغنية خليجية رومانسية قدمتها يارا بأسلوبها الغنائي المحترف من خلال جمال صوتها وعذوبة إحساسها الذي أخذنا الى عالم آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- يارا تنجح من المحاولة الأولى.. وهذا الدليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.