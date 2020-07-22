شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسببت فيفى عبده فى أزمة بين سمير صبرى وأهالى قرية السادات؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان سمير صبرى فى أحدث لقاءاته التليفزيونية ببرنامج التاسعة على التليفزيون المصرى عن تفاصيل خلافه مع أحد وزراء الإعلام وقت الرئيس الراحل أنور السادات والتى كانت سببا فى إيقاف برنامجه عن العرض.

القصة بدأت عندما طلب أحد النواب من رئيس التليفزيون وقتها ظهور إحدى الراقصات المبتدئات فى برنامج سمير صبرى "النادى الدولى" والذى كان معنى بالثقافات الأوروبية ونجوم الفن المصرى، وبالفعل استضاف رغمًا عنه تلك الراقصة وهى الفنانة فيفى عبده وفقا لتصريحات إعلامية سابقة لسمير صبرى وطرح عليها سؤالا فى البداية عن مكان نشأتها وأين تعلمت الرقص، فقالت من "ميت أبو الكوم " نفس مكان نشأة الرئيس الراحل فتغيرت ملامح وجه سمير صبرى بشكل واضح ونظر للمخرج وطلب حذف تلك المقدمه ولكن هذا لم يحدث، وأذيعت الحلقة كاملة وانقلبت الدنيا رأسا على عقب، لمعرفة باقى التفاصيل شاهد الفيديو التالى: