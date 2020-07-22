شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى ممنوع من هذه الأشياء بعد عودة آلام المرىء مجدداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر النجم أحمد فهمى لعمل فحوصات طبيبة جديدة بعد عودة آلام المرىء له مرة أخرى خلال الأيام الماضية، وذلك دون الانتظار إلى السفر إلى باريس لعرض حالته على أحد الخبراء هناك الشهر المقبل، خاصة مع معاناته الشديدة من الآلام حالياً والتى تجعله غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعى كما كان فى السابق.

وبعد عرض فهمى نتيجة الفحوصات الطبية على الطبيب المعالج له فى مصر، طالبه بتنفيذ العديد من الأمور هذه الفترة أولها تقليل كمية الكلام وتقليل ارتفاع الصوت، وتناول المياه بشكل كبير طوال اليوم، البعد عن المشروبات الساخنة جداً أو الباردة جداً، وكذلك الابتعاد عن الأكلات الدسمة وأن عليه الاعتماد فقط على الأكل الصحى طوال الفترة المقبلة.

يذكر أن أحمد فهمى أجرى عملتين جراحيتين فى المرىء بـ"الليزر" خلال الفترة الماضية الأولى فى مصر ولم تنجح فى إنهاء الآلام، والثانية أجراها فى بلجيكا ولكن مع ذلك عادت آلام المرىء لتداهمه مرة أخرى حالياً، وهو ما جعله يجرى فحوصات طبية جديدة هذه الأيام.

وفى سياق آخر ينتظر أحمد فهمى طرح فيلم "العارف" الذى يشارك فى بطولته الى جانب أحمد عز والذى كان مقرر طرحه فى عيد الفطر الماضى، إلا أن قرار غلق دور العرض بسبب الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا تسبب فى تأجيل العمل الذى يشارك فى بطولته محمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح ومحمد ممدوح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.