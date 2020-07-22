شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تكسر صمتها: كانى ويست يعانى من اضطراب ثنائي القطب "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، كسر حالة الصمت التي سيطرت عليها خلال الأيام الأخيرة بعد سلسلة من التغريدات أطلقها زوجها المطرب العالمي كاني ويست عنها، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

ونشرت كاردشيان، استوري عبر حسابها الشخصي تشرح من خلاله الحالة النفسية التي يعاني منها زوجها، وقالت "كما يعلم الكثير منكم، يعاني كاني من اضطراب ثنائي القطب، واي شخص لدية في أسرته شخص يعاني من ذلك المرض، يعلم انه أمر معقد للغاية ومؤلم بشكل لا يصدق".

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وأضاف نجمة تليفزيون الواقع قائلة "انه شخص رائع ولكنه معقد، ولا تتوافق كلماته مع نواياه في الكثير من الأحيان، ولأنني أحرص بشكل كبير على حماية لأطفالنا وحق كاني في الخصوصية عندما يتعلق الأمر بصحته، شعرت اليوم انني يجب أن أعلق عليها بسبب وصمة حالة الحرج والمفاهيم الخاطئة التي سببها لنا خلال الفترة الماضية".

وتابعت كاردشيان قائلة "أولئك الذين يفهمون المرض العقلي أو حتى السلوك القهري يعرفون أن الأسرة عاجزة عن فعل أي شيء في حالة إذا كان المريض قاصراً"، مضيفة قائلة "انه شخص رائع ولكنه تعرض لفقدان أمه بشكل مؤلم وعليه ان يتعامل مع كل هذا الضغط بشكل يومي وهو ما زاد اضطراباته بذلك المرض، إن الأشخاص المقربين من كاني يعرفون قلبه ويفهمون كلماته في بعض الأحيان لا تتماشى مع نواياه".





واختتمت كاردشيان حديثها قائلة " "إن العيش مع الاضطراب ثنائي القطب هو شيء صعب ومعقد، ولكنه لا يؤثر على الأفكار الإبداعية التي يطلقها كانى، وان المرض هو جزء من عبقريته كما شهدنا في الكثير من الأمور السابقة، أطلب من وسائل الإعلام والجمهور منحنا التعاطف حتى نتمكن من تجاوز ذلك".



