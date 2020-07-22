شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تطرح أحدث أغانيها "سوسة سوسة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت الفنانة مى كساب مؤخراً أحدث أغانيها "سوسة سوسة"، وذلك من خلال حسابها الرسمى عبر إنستجرام، حيث كتبت فى تعليقها على ذلك إن لينك الأغنية بالكامل على موقع يوتيوب، تأتى الأغنية فى إطار اهتمام مي كساب بطرح أغاني من وقت لآخر مناسبة للأطفال، حيث كانت طرحت مساء الخميس الماضى أغنية "توت توت" عبر "يوتيوب".

وفي وقت سابق، شوقت الفنانة مي كساب جمهورها ومتابعيها إلى أغنية "توت توت" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث نشرت مقطع فيديو معلقة عليه: "بكرة إن شاء الله الساعة 8 مساء علي قناه اليوتيوب.. توت توت".

وفي مارس 2016، فاجأت الفنانة مي كساب جمهورها بغناء أغنية "توت توت" مع النجم هيثم شاكر عبر فضائية "الحياة"، حيث تعد هذه الأغنية من أغاني الأطفال التي قام بغنائها الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي فى الماضي.

وكانت استعدت الفنانة مي كساب إلى طرح أغنية "توت توت" بعد أيام من انفصال التعاون بين زوجها أوكا وأورتيجا بدون مقدمات مؤخرا، فيما قالت المطربة مي كساب، إن التعاون مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا فى توزيع ألبومها الغنائى الجديد، أمركانت تسعى إليه، للوصول إلى شريحة جديدة وكبيرة من الجمهور لم أصل إليها من قبل.