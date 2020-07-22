شكرا لقرائتكم خبر عن توتة وعلى ربيع يستأنفان تصوير الخطة العامية فى قصر المنسترلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق عمل فيلم "الخطة العامية" لاستئناف التصوير مجدداً، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر كاملة، بسبب جائحة كورونا التى اجتاحت العالم، واضطر صناع الأعمال الفنية لتوقف أعمالهم لحين عودة الحياة مرة أخرى، ويصور فريق العمل المشاهد الأولى مساء اليوم الأربعاء داخل قصر المنسترلى، وتجمع المشاهد الأولى كل من محمد عبد الرحمن "توتة" وعلى ربيع، ثم تلحق بهم غادة عادل، على أن يلحف بهم في الأيام المقبلة باقى الممثلين تباعاً حسب جدول التصوير.

فيلم "الخطة العامية" من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم على ربيع، غادة عادل وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن، والفيلم من إخراج معتز التوني.

وعرض لعلى ربيع مسلسل "عمر ودياب" في موسم رمضان الماضى، مع النجم مصطفى خاطر وإخراج معتز التونى تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وشارك في بطولته كل من محمد محمود ونهال عنبر وهاجر عفيفي وكارولين عزمى.

كما يعرض حالياً لمحمد عبد الرحمن توتة مسلسل "جمجموم وبم بم"، على إحدى المنصات الرقمية، ونال إشادات كبيرة بعد عرض الحلقات الأولى منه، مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.