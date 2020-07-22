شكرا لقرائتكم خبر عن ‏5 أيام على انتهاء تصوير فيلم "موسى" بعد ٩ شهور فى اللوكيشن ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خمسة أيام فقط على الانتهاء من تصوير فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمى، وبطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار وصلاح عبدالله وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامى، ‏والذى تدور أحداثه فى إطار من الخيال العلمى الذى يجنح نحو دراما الأكشن والإثارة. ‏

وكان تصوير الفيلم قد بدأ قبل 9 أشهر، وتحديدا فى أكتوبر الماضى، لكنه توقف ‏بسبب انشغال المخرج بيتر ميمى بتصوير مسلسل "الاختيار"، وأيضا فى ظل جائحة ‏كورونا التى اجتاحت العالم لأكثر من أربعة أشهر تعطلت خلالها الحياة تماما.‏

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فيلم موسى من إنتاج ثلاثة من أكبر شركات الانتاج السينمائى فى مصر والعالم ‏العربي، وهم "سينرجى فليمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية"، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.‏