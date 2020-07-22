شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام على انتهاء تصوير فيلم "موسى" بعد ٩ شهور فى اللوكيشن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خمسة أيام فقط على الانتهاء من تصوير فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار وصلاح عبدالله وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامى، والذى تدور أحداثه فى إطار من الخيال العلمى الذى يجنح نحو دراما الأكشن والإثارة.
وكان تصوير الفيلم قد بدأ قبل 9 أشهر، وتحديدا فى أكتوبر الماضى، لكنه توقف بسبب انشغال المخرج بيتر ميمى بتصوير مسلسل "الاختيار"، وأيضا فى ظل جائحة كورونا التى اجتاحت العالم لأكثر من أربعة أشهر تعطلت خلالها الحياة تماما.
فيلم موسى من إنتاج ثلاثة من أكبر شركات الانتاج السينمائى فى مصر والعالم العربي، وهم "سينرجى فليمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية"، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.
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