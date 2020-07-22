شكرا لقرائتكم خبر عن ادعوا للمنتصر بالله.. تفاصيل معاناته 12 عاما مع المرض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت زوجة الفنان الكبير المنتصر بالله، فى تصريحات لـ"الخليج 365" عن تطورات حالته الصحية، التى يعانى منها منذ 12 عاما، بعد إصابته بجلطة فى المخ، كما كشفت أنه لا يعلم حتى يومنا هذا، بنبأ وفاة الفنان فاروق الفيشاوى صديق عمره، ورحيل الفنانة رجاء الجداوى.
فى هذا الفيديو، نتعرف معا، على تفاصيل ما كشفت عنه زوجة الفنان المنتصر بالله حول حالته الصحية..
كانت هذه تفاصيل خبر ادعوا للمنتصر بالله.. تفاصيل معاناته 12 عاما مع المرض.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.