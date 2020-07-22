شكرا لقرائتكم خبر عن ادعوا للمنتصر بالله.. تفاصيل معاناته 12 عاما مع المرض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت زوجة الفنان الكبير المنتصر بالله، فى تصريحات لـ"الخليج 365" عن تطورات حالته الصحية، التى يعانى منها منذ 12 عاما، بعد إصابته بجلطة فى المخ، كما كشفت أنه لا يعلم حتى يومنا هذا، بنبأ وفاة الفنان فاروق الفيشاوى صديق عمره، ورحيل الفنانة رجاء الجداوى.

فى هذا الفيديو، نتعرف معا، على تفاصيل ما كشفت عنه زوجة الفنان المنتصر بالله حول حالته الصحية..