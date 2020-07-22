شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور للإسبانية إستر إكسبوزيتو بعد استبعادها من الموسم الجديد لـ Elite والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة الإسبانية إستر إكسبوزيتو، صاحبة شخصية الماركيزة كارلا في مسلسل الدراما Elite، في مقطع فيديو جديد تكشف فيه عن جمالها، نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.

ويعد هذا هو الظهور الأول للنجمة صاحبة الـ 20 عاماً، بعد التقارير التي اكدت استبعادها من الموسم الجديد للمسلسل والذي انتهي بتخرجها ومغادرتها للمدرسة الفاخرة.





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ووفقاً لتقرير عبر موقع tvline، فإن الموسم الرابع من المسلسل الشهير، سيحظي بالكثير من المفاجآت بعد استبعاد النجمة الإسبانية إستر إكسبوزيتو، صاحبة شخصية "الماركيزة كارلا"، والنجمة العالمية دانا باولا صاحبة شخصية "لو"، والممثلة الإسبانية صاحبة الأصول المغربية مينا الحماني‎، من الموسم الرابع، بعد تخرجهم من الصف الأخير في المدرسة واتجاههم الى بدء مغامرات جديدة في الجامعة.

كما كشف التقرير عن الوجوه الجديدة التي ستنضم للموسم الرابع والجديد، وهما Andrés Velencoso و Manu Rios و Carla Díaz و Martina Cariddi و Pol Granch و Diego Martín والمقرر ان يشاركا فريق الصف الأخير في مغامرة جديدة بالموسم الرابع.

ومن المقرر ان يبدأ الموسم الرابع، بانضمام عمر إلى صديقة أندير، بالإضافة إلى عودة صموئيل وجوزمان وريبيكا كطلاب في المرحلة الأخيرة من المدرسة الأشهر في اسبانيا وهي لاس إنسيناس، وبدء كايتانا في مرحلة جديدة بالعمل ضمن مشرفات المدرسة.