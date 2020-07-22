شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس تصوير أغنية عمرو دياب الجديدة فى شارع المعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للهضبة عمرو دياب أثناء بتصوير إحدى أغنياته فى شارع المعز بمنطقة الحسين، وتساءل جمهور الهضبة عبر السوشيال ميديا: هل هذه الأغنية الوطنية التى يقوم عمرو دياب بالتحضير لها حاليا؟ وظهر فى الفيديو وهو يرتدى بنطلون وتيشرت أسود ونظارة شمس سوداء.

حيث صور معجبى الهضبة الفيديو من أعلى إحدى العمارات، وتم نشره على صفحات مختلفة على منصات التواصل الاجتماعى.

Advertisements

وكان ”الخليج 365” قد نشر خبرا يفيد أن الهضبة انتهى من تسجيل الأغنية خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يكشف عنها للجمهور خلال الأيام المقبلة، حيث يتكتم الهضبة على أسم الأغنية وصناعها بالكامل.

فيما نفى عدد من الملحنين والشعراء المتعاونين بشكل دائم مع الهضبة عمرو دياب تقديمه "مينى ألبوم" جديد، حيث أكد البعض أنه يواصل تحضيراته لعدة أغانى سينجل جديدة، من المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة، كما أنه يحضر مفاجأة كبيرة لجمهوره خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب ألبوم "سهران" والذي يضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وشهد الألبوم مفاجأة بتعاونه لأول مره مع ابنته جانا والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح".