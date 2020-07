شكرا لقرائتكم خبر عن باريس جاكسون ترفع علامة النصر خلال توجهها للاستوديو بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية باريس جاكسون قررت أن تأخذ خطوة جديدة بحياتها الفنية ربما تستطيع أن تحقق نجاحا ملحوظا بهذا الاتجاه وهو الغناء، خاصة أن باريس قد مرت بعدد من التجارب منها عرض الأزياء والتمثيل لكنها لم تستطع وضع بصمة واضحة بأى منهما، حيث كانت مشاركة باريس وهى واحدة من الثنائى الموسيقى The Soundflowers مع صديقها جابرييل جلين فى تجربة وجدها البعض مميزة، حيث أطلق الثنائى كليب "Your Look (Glorious)".



التقطت عدسات مصورى "البابارتزى" عدة صور لباريس جاكسون خلال توجهها إلى الاستوديو وهى تحمل جيتارها، وظهرت المغنية البالغة 22 عاما مرتدية ملابس ذات style بوهيمي مميز، وبمجرد أن التفتت لعدسات المصورين رفعت باريس علامة النصر لهم وهى تبتسم، وذلك قبل دخولها للاستوديو الموجود في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن باريس جاكسون قررت أن تعمل بشكل عائلى على الكليب الذى أطلقته مؤخرا، فلم يعلم البعض أن الكليب " Your Look (Glorious) " هو من إنتاج وإخراج كليبها الأول شقيقها الأكبر "برنس جاكسون" والبالغ من العمر 23 عاما.



