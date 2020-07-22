شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاب المفترسة تهدد الأهالى فى محيط محل إقامة تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى عوف محامى أسرة تامر حسنى إن موكله أبلغ بالفعل عن بعض الكلاب المفترسة التى تعيش وسط الأهالى ومنهم "كلب مفترس" قتل كلبا صغيرا تمتلكه أسرة الفنان تامر حسنى وليس كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعى أن البلاغ بسبب جروح بسيطة.
وأضاف المحامى أن فحوى البلاغ المقدم أنه لا يجوز تربية كلاب شرسة وسط الأهالى و الأطفال ربما هجم الكلب على طفل أو رجل مسن، لافتا إلى أن أسرة الفنان تامر حسنى رفضت أى تعويض مادى واكتفوا فقط بطلب ودى من الجار باستبعاد الكلاب الشرسة .
كانت أخبار قد نشرت حول اتهام بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسنى، أحد جيرانها بالتسبب فى تعرض كلبها للإصابة، بعد اعتداء الكلب الخاص به عليه، مما تسبب فى إصابة الكلب الخاص بها بعدة جروح نتج عنها وفاة الكلب الخاص بالفنانة بسمة، وهذا ما وضح المحامى المحامى كواليسه فى السطور الأولى.
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