شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاب المفترسة تهدد الأهالى فى محيط محل إقامة تامر حسنى ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى عوف محامى أسرة تامر حسنى إن موكله أبلغ بالفعل عن بعض الكلاب ‏‏المفترسة التى تعيش وسط الأهالى ومنهم "كلب مفترس" قتل كلبا صغيرا تمتلكه أسرة ‏‏الفنان تامر حسنى وليس كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعى أن البلاغ بسبب ‏جروح بسيطة.‏

‏ وأضاف المحامى أن فحوى البلاغ المقدم أنه لا يجوز تربية كلاب شرسة وسط الأهالى ‏و ‏الأطفال ربما هجم الكلب على طفل أو رجل مسن، لافتا إلى أن أسرة الفنان تامر ‏‏حسنى رفضت أى تعويض مادى واكتفوا فقط بطلب ودى من الجار باستبعاد الكلاب ‏‏الشرسة .‏

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كانت أخبار قد نشرت حول اتهام بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسنى، أحد جيرانها ‏‏بالتسبب فى تعرض كلبها للإصابة، بعد اعتداء الكلب الخاص به عليه، مما تسبب فى ‏‏إصابة الكلب الخاص بها بعدة جروح نتج عنها وفاة الكلب الخاص بالفنانة بسمة، وهذا ‏‏ما وضح المحامى المحامى كواليسه فى السطور الأولى‎.‎