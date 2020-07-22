شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أغانى أفلام عالم ديزنى فى حفل على مسرح الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفل مميز لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى يقام فى الثامنة مساء الجمعة 24 يوليو على مسرح النافورة بمشاركة عازفة البيانو مايا جيڤينيريا، ومن إخراج الدكتور عبد الله سعد.

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يتضمن البرنامج مختارات من أغانى أفلام ديزنى الشهيرة منها فروزون، سندريلا، علاء الدين ، الحديقة السرية ، قصر بابل ، الجميلة والوحش ، بينوكيو ، الى جانب عدد من الأعمال الغنائية العالمية منها وقت الصيف ، حلق بى إلى القمر ، ماما ، قصة حب ، نهر القمر ، عودة سورينيتو ووحيدى، أداء ايمان مصطفي، رضا الوكيل، منى رفلة، مصطفي محمد، وليد كريم، داليا فاروق، جاكلين رفيق، جولي فيظي، امينة خيرت، جيهان فايد، عمرو مدحت، اسامة علي، ليلي ابراهيم، برهان الدين فاروق، أسامة جمال وسلمي الجبالي .

يشار إلى أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسمياً عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية ويضم الريبورتوار الخاص بها اكثر من 32 رواية اوبرالية شهيرة كما شارك أعضاؤها فى عروض ضخمة على اكبر مسارح العالم ونجحت فى تكوين قاعد جماهيرة تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.