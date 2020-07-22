شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى متقال يعود للتمثيل ببطولة مسلسل إذاعى جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج وليد جنيدى عن تحضير مسلسل إذاعى جديد بطولة المطرب حجازى متقال، يحمل اسم "أكل عيش"، من تأليف أحمد صفوت، مضيفا لـ"الخليج 365" أن يعقد جلسات مع أسرة المسلسل لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة لبدء فى تصويره الأيام المقبلة.

وتدور فكرة مسلسل عن حلقات متصلة منفصلة عن شاب يبحث على شغل وكل حلقة يلتحق بوظفية معينة وتتوالى المفارقات والمشاكل خلال الأحداث.

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من ناحية أخرى يواصل حجازى متقال تحضير أحدث كليباته الغنائية بعنوان "لاغى الناس" على طريقة رسم كرتونى، والأغنية من كلمات محمد البدرى، وألحان هانى السودانى، وتوزيع إسلام غلاب، وإخراج وليد جنيدى.

وليست المرة الأولى التى يتعاون فيها وليد جنيدى مع حجازى متقال، حيث تعاونا من قبل فى كليب أغنية "مانجا" وهى من كلمات وألحان الراحل "الريس متقال"، وبتوزيع موسيقى جديد لميدو مزيكا، وهندسة صوت محمد جودة.

يذكر أن المطرب حجازى متقال نجل الراحل الريس متقال الذى نجح فى وضع فن الفلكلور الصعيدى فى مكان مميز، ومنذ فترة يعمل حجازى الابن على استكمال مشوار والده، والذى صنع اسمه منذ ظهوره فى أحد برامج المواهب.