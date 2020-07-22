شكرا لقرائتكم خبر عن بوست مالون: أحضر لألبوم غنائى يساعد الناس على تخطى هذه "الفترة المظلمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم العالمي بوست مالون أنه يعمل حاليا على إعداد ألبومه الغنائي الجديد خلال فترة " التباعد الاجتماعي والحجر الصحي " في يوتا، و الذي قرر مالون أن يقدمه للعالم لكي يساعد الجميع في تخطي أصعب وأحلك الأوقات ، وذلك حسب ما أكده لصحيفة وول ستريت جورنال.

أكد بوست مالون البالغ من العمر ( 25 عاما ) أن هذه الفترة الصعبة يمكن أن نتحدث عنها كثيرا وإعطاء الأمل للناس أتمني أن يرفع الالبوم من معنويات الناس ، لأنها فترة مظلمة في أمريكا بل فترة مظلمة في العالم كله ، و بصراحة أن يكون كاتب الأغاني في المنزل طوال اليوم نعمة ونقمة في نفس الوق ، و أنا أجد أن في أحلك الأوقات أحاول فقط أن أصنع شيء جميل" ، كما أكد مالون أنه حقا وقت مثالي لتأليف الموسيقى ، وكتابة الأغاني حول ما يجري حاليا .



بوست مالون

يذكر أن بوست مالون أعلن منذ فترة تعاونه مع منظمة الإغاثة الإنسانية Direct Relief في تقديم المساعدات علي طريقته الخاصة ، فقد تبرع مالون من خلال " Shaboink " بأربعين ألف قناع N95 للوجه إلى Direct Relief والتي ستوزع الأقنعة بعد ذلك على عمال الخطوط الأمامية الذين يقاتلون " COVID-19 " .

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كما تبرع مالون من قبل بمليون دولار أمريكى لجمعيات خيرية وطلب من معجبيه ومحبيه أن يساعدوه من أجل التبرع لبعض المحتاجين ، فكشف بوست مالون فى بيان "ليس لدى الجميع القدرة على التبرع، ولأن جمهورى هو الأفضل على الإطلاق، لذلك أريد أن أمنحهم فرصة التبرع للجمعيات الخيرية التى تعنى شيئا بالنسبة لهم"، وهو الخبر الذى تداولته الكثير من المواقع الفنية وأبرزها "بيلبورد" و"نيويورك بوست".