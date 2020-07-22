شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يقضى عطلته الصيفية مع علي وكنز.. "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان، على مشاركة جمهوره، بصورة له بصحبة ابنيه "على وكنز" أثناء قضائهم للعطلة الصيفية، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهر رمضان في الصورة التي نشرها منذ قليل، وبجواره أبنائه على وكنز، وسرعان ما استقبل رمضان الكثير من التعليقات على الصورة.

وأشاد النجم محمد رمضان بمخرج مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021 المخرج محمد سلامة، مؤكدا أنه بعد مشاهدته مسلسل رحيم للفنان ياسر جلال تيقن أنه أمام مخرج واعد يستحق فرصة بحجم موهبته الكبيرة.

Advertisements

وكتب رمضان، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "بعد أن شاهدت المسلسل الناجح رحيم للنجم ياسر جلال أيقنت أننا أمام مُخرج واعد يستحق فرصة بحجم موهبته الكبيرة".

وكان المخرج محمد سلامة، مخرج مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، أعلن عن بدء العمل والاستعدادات لتصوير المسلسل الجديد، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى.

وكتب سلامة، عبر حسابه على تويتر: "بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل موسى بطولة النجم محمد رمضان، تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج أستاذ تامر مرسى".