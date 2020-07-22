شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البوستر الرسمى لفيلم "الغسالة" قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل طرحه فى دور العرض أول أيام عيد الأضحى، أطلقت سينرجى فيلمز ونيوسنشرى وأفلام مصر العالمية البوستر الرسمى لفيلم الغسالة، الذى يتصدره أبطال الفيلم بصحبة غسالة ينطلق منها موجات كهربائية وسبورة بها درس فيزياء أو تجارب علمية.

فى البوستر محمود حميدة يمسك كابلين كهرباء، ومعه أحمد حاتم وهنا الزاهد وشيرين رضا ومحمد سلّام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة.

الغسالة من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، وبالإضافة إلى النجوم المتصدرة للبوستر، يشارك في الفيلم ضيوف الشرف بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب.

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ويدور فيلم "الغسالة" حول عمر، الذى يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

وفي الغسالة يعود الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجدداً بعد فيلم قصة حب الذي حقق نجاحاً في موسم عيد الحب 2019.

وعادت دور العرض إلى العمل مرة أخرى بنسبة 25 % من طاقة استعيانها وذلك بعد اغلاق 3 أشهر، مع توقعات يزيادة نسبة التشغيل الى 50 % بعد المذكرة التى تقدمت بها غرفة صناعة السينما إلى مجلس الورزاء لزيادة نسبة تشغيل دور العرض محاولة لإعادة الحياة مرة أخرى ولتشجيع المنتجين على طرح أفلام جديدة.