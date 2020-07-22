شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يعلن طرح أغنيته الجديدة "من غير مجاملة" قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب الشاب أحمد جمال، عن طرح أغنيته الجديدة "من غير مجاملة" قريبا، وفقا لما نشره عبر حسابه على تويتر، وهى من ألحان وغناء أحمد جمال، كلمات أمير طعيمة، توزيع محمد شفيق، ماستر أمير محروس.





وكان المطرب أحمد جمال، قال إن الجيل الأكبر هو الأكثر تفاعلا مع الأغانى الوطنية من الشباب لأنه الأكثر وعيا وإحساسا بالحالة الوطنية، لكن الأجيال الصغيرة الآن أصبحت أيضا مقبلة على ذلك النوع من الأغانى.

وواصل المطرب الشاب أحمد جمال، أنه عند تقديم أى عمل جديد وبما فيها الأغانى الوطنية يبحث عن الحالة الذى لم يغنيها من قبل ويغنيها، موضحا "عاوز أغنى لكل حاجة للحب والشباب والوطن، وعاوز أوصل للكبار قبل الصغار".

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واختتم "جمال"، أنه كان من المقرر صدور أغنية بعنوان "كان فى بطل" فى يوم الشهيد المصرى المقرر له 9 مارس، لكنها لم تصدر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تصدر قريبا مع احتفالات أكتوبر.