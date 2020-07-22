شكرا لقرائتكم خبر عن محامى جونى ديب يقلب الطاولة على أمبر هيرد وينفى ادعاءاتها على موكله بصورة قديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن منحنى القضية الدائرة حاليًا بين النجم جوني ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد بات يتجه لصالح الأول، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع نيويورك بوست، الذى أكد أن الجلسة الأخيرة شهدت موقفًا حاسمًا من قبل محامي جوني ديب الذى وجه سؤال أحرج من خلاله أمبر هيرد، ونفى به كل ادعاءاتها حيث رد على اتهامها لـ ديب بأنه كان دومًا ما يضربها إلى حد كبير ويقسو عليها خلال فترة زواجهما بنشر صورة التقطت لهما خلال الفترة التي زعمت هيرد بأنها تعرضت للضرب فيها.



محامي جوني ديب يستغل تلك الصورة لنفى مزاعم امبر هيرد

وأضاف التقرير أن محامي ديب سألها نصًا: "أين علامات الضرب على وجهك؟"، وذلك في إشارة لمزاعمها بعدما أكدت أنها تعرضت لكدمات في وجهها بسبب ضرب ديب المتواصل خلال تلك الفترة.

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امبر هيرد

وكان نشر موقع ديلي ميل تقريرًا مؤخرًا أكد خلاله أن المحاكمة التى وصفها بأنها أكبر جلسة تشهير في القرن الـ21 تضمنت مؤخرًا اتهامات أخرى من جانب امبر هيرد لزوجها السابق جوني ديب، حين ذكرت فى ادعائها أنها استطاعت الهرب من العنف الجسدى الذى كان يمارسه عليها بضربها بالانفصال عنه، لكنها طوال 4 سنوات مضت تعرضت لحملة مشوهة أثرت علي مسيرتها الفنية بسبب جوني ديب.

وأضاف التقرير نقلاً عن أمبر هيرد أنها ذكرت بأن جوني ديب أكبر منها ونجوميته بالتأكيد أضخم منها بكثير، وبالتالي تمكن من استغلالها لصالحه فى معركته معها، حيث استطاع توجيه عدة ضربات لها طوال 4 سنوات مضت، وكاد يقصيها من فيلم أكوا مان بادعاءاته الدائمة عليها.