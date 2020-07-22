شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تعرفها عن فيلم "العفاريت" بعد جدل مؤلفته ماجدة خير الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الفيديو الذى بثته ابنة الفنان عماد محرم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، غضب الكاتبة ماجدة حير الله، والذى قال فيه إن ابنة الفنانة مديحة كامل فى فيلم العفاريت هى "بلية" وكتبت أكثر من مرة عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك وهاجمت محرم.

وقالت ماجدة خيرة: "حين كتبت مكنتش عايزة أدخل فى الحكاية البايخة دى؟ لكن أحب أقول إن الأستاذ عماد محرم مايعرفش حاجة عن موضوع الأطفال فى فيلم العفاريت، واللى قاله وأعلنه هجص، ده جه صور تلات أربع أيام وروح ! ومحدش من طقم الفيلم يعرف مين بنت مديحة كامل، وبلاش هبل وادعاء وبحث عن دور، واكسكلوسيف وعبط".

وفى لقاء سابق وجه للمخرجة الكبيرة سؤالا عن حل لغز الفيلم ومن هى ابنة "ماما كريمة"، ليجيب أن قصة الفيلم كانت تدور حول "بلية" ولم تكن شخصية "لوزة" موجودة أساسا في القصة.

وتابع أنه اقترح على المؤلفة ماجدة خير الله أن يخلق دور "لوزة" حتى يحير الجمهور فى نهاية الفيلم حول من هى ابنة مديحة كامل، وبدورها أعجبت بالفكرة ونفذتها.

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الممثلة هديل خير الله التى لعبت دور "بلية" كانت قد كشفت العديد من أسرار الفيلم فى بوست لها على صفحتها الشخصية على فيس بوك إن منزل الفنان عمرو دياب فى الفيلم كان جناحًا فى فندق شيراتون الجزيرة، ولم يكن منزله الحقيقى كما ظن البعض.

وأن الفيلم تم تصويره فى 6 أشهر تقريبًا، فيما عدا مشهد واحد وتوقف التصوير تماما لمدة 7 أشهر ثم استأنف بعد ذلك لتصوير المشهد المتبقي، لافتة إلى أن هذا المشهد كان أغنية "ميال ميال" التى تم تصويرها فى الاستاد.

وأكدت أن مشهد حفلة عمرو دياب فى الفيلم كانت حفلة حقيقية له، وأن مشهد الشحاتة تم تصويره بكاميرا خفية مثبتة على إحدى العمارات، موضحة أنها تمكنت من جمع مبلغ مالى من التسول.

وكشفت أن الطفلة "بلية" لم تكن داخل الشوال عندما قام الطفل أحمد عقل الذى لعب دور "سقراط" بحمله فى أحد مشاهد الفيلم.

يذكر أن فيلم "العفاريت" من إنتاج عام 1990. بطولة الفنانين عمرو دياب ومديحة كامل وحمدى الوزير وعماد محرم، وتدور أحداث الفيلم عن اختطاف طفلة من والدتها بغرض الانتقام، حيث تلتقى الطفلة بالفنان عمرو دياب فيساعدها حتى تعود لوالدتها.