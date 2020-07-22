شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب تريند على تويتر بعد تداول فيديو تصوير أغنيته الجديدة بشارع المعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر اسم الهضبة عمرو دياب تريندات موقع تويتر مؤخراً، وذلك بعدما تداول رواد الموقع فيديو للهضبة أثناء تصويره أحدث أعماله الغنائية، حيث علق الكثيرون على الفيديو بأنه من شارع المعز الذى يقوم فيه عمرو دياب بتصوير الكليب، الأمر الذى أثار محبى وعشاق الهضبة ممن تفاعلوا مع الفيديو إلى حد كبير، ليتم تداول الفيديو بصورة كبيرة دفعت اسم الهضبة للتواجد بسرعة بسبب الفيديو ضمن تريندات تويتر.



الهضبة عمرو دياب على يسار الصورة





وما أن تم نشر الفيديو حتى تكهن كثيرون بأنه ضمن أغنية وطنية انتهى من تسجيلها الهضبة مؤخراً، ومن ناحية أخرى علم ”الخليج 365” أن الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر يحضر لأغنيتين جديدتين مع الهضبة عمرو دياب، ومن المقرر أن يتم طرحهما ضمن ألبوم الهضبة الجديد، حيث بدأ الهضبة فى تسجيل أغانى ألبومه، المقرر أن يطرحه بالأسواق نهاية سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.

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عمرو دياب فى شارع المعز





ولم يحدد بهجت قمر والهضبة أسماء الأغانى، خاصة أن عمرو دياب بدأ للتو فى تسجيل الأغانى، والمعروف عنه أنه يسجل مجموعة من الأغانى ثم يفاضل بينهم لتقديمها للجمهور سواء أغانى سينجل أو فى ألبوم كامل، مثلنا فعل فى الألبوم الأخير "سهران".

يذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب حمل اسم "سهران"، والذى تم طرحه مع مطلع عام 2020 الجارى، وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك فى قلبى" و"حلوة البدايات" و"زى مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم فى البعد".